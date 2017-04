De 29-jarige Stefanie Verachtert uit Olen opent binnenkort een unieke koffiebar in de Stationsstraat in Geel. Iedereen kan er terecht om iets te komen drinken, maar ze wil extra aandacht schenken aan mensen die te maken hebben met kanker. Zelf kreeg ze ook enkele jaren geleden de diagnose dat ze kanker had. Er bestaan al gelegenheden waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, maar met haar koffiebar wil ze dit op een hippere manier aanbieden. Het initiatief komt er dankzij een project waarbij studenten van Thomas More en het stadsbestuur van Geel betrokken zijn. De opening is voorzien in september van dit jaar.