ASV Geel won op het veld van VW Hamme met 1-4. Het eerste doelpunt voor ASV Geel viel al in de 4e minuut door Yadi Bangoura. Geel doelman Yves Lenaerts moest vervangen worden na een botsing met een spits van Hamme. Kapitein Jo Christiaens ging in doel staan, omdat de tweede doelman niet aanwezig was. Iets later maakte Bangoura het tweede doelpunt voor ASV. In de tweede helft werd na buitenspel een goal van Geel afgekeurd. Ahmet Karadayi scoorde nadien op de counter de 0-3. Casper De Norre scoorde met een afstandschot in de 70ste minuut het vierde doelpunt voor Geel. VW Hamme kon de eer redden met een strafschop omgezet door Olivier Romero en werd het 1-4. Op zaterdag 22 april speelt ASV Geel thuis tegen Heist.