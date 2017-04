Een man uit Geel wordt er van verdacht zijn twee stiefdochters te hebben aangerand. Hij ontkent dat er iets gebeurd is, maar riskeert wel een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar, gekoppeld aan een psychotherapeutische behandeling. De Gelenaar had negen jaar lang een relatie met de moeder van zijn vermeende slachtoffers. Hij zou de meisjes met geweld hebben aangerand. Het was de vader van de meisjes die drie jaar geleden bij de politie klacht indiende voor seksueel misbruik. Zijn dochters waren op dat moment 12 en 14 jaar oud. Beide meisjes bevestigde de aanranding tijdens een audiovisueel verhoor door de politie. De gerechtsdeskundige zegt dat de verklaringen over de aanranding geloofwaardig zijn. vonnis volgt op 10 mei.