Voor 5000 euro aan koopwaar is er weg bij drankenhandel Brabants aan de Zammelseweg in Oosterlo. De dieven gingen ervandoor met alle sigaretten, drie dozen champagneflessen en één pak met acht ginflessen. De inbrekers sloegen vermoedelijk toe in de nacht van zaterdag op zondag. Het is al de vierde inbraak op 8 jaar tijd. De uitbaters gaan nu extra verlichting en een camerabewaking voorzien.