In Brussel werd een poëziealbum uit de jaren zestig gevonden van de Geelse Greta Vanuytrecht. De Ierse Marie Tully vond het boek in een tweedehands kast die ze vorig jaar in oktober kocht. Zij wil via Geel FM het boek terug aan de eigenares of haar familie bezorgen. In het poëzieboekje zijn tekeningen en teksten te vinden uit de jaren 1964 en 1965. Voor meer informatie contacteer Geel FM op 014/58.82.82 of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Meer foto's van het poëziealbum kan je bekijken op de facebookpagina van Geel FM.