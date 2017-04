Op paasmaandag, 17 april, zijn de diensten van het stadhuis en het Sociaal Huis gesloten. Het zwembad is tijdens de paasvakantie op weekdagen open zoals op woensdag. Op zaterdag 15 april gelden de gewone openingsuren. Met Pasen, 16 april, is het zwembad gesloten. Op paasmaandag, 17 april, is het zwembad open met de openingsuren van zondag en kan je ’s morgens en ’s middags banen trekken.