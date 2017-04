Carl Berteele is een bevlogen sportjournalist die van elke wielerwedstrijd een spannende thriller maakt bij het becommentariëren. Hij laat op dinsdag 18 april in zijn eigen kaarten kijken en vertelt hoe hij bij de VRT terecht is gekomen, hoe hij in het wielrennen verzeild is geraakt en hoe ze de koersen verslaan. Daarna staat hij ter beschikking van het publiek om vragen te beantwoorden en dit kan tot boeiende discussies leiden, zegt hij zelf! Wil je de verhalen van Carl Berteele horen of wil je hem een vraag stellen? Kom dan naar de bibliotheek op dinsdag 18 april om 20u. Inschrijven kan tot 18 april.