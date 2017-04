Een lek in de verwarming voor de zwembaden zorgt voor minder warm water in het stedelijk zwembad. De techniekers zijn opgeroepen en met een beetje geluk is het tegen vrijdagavond hersteld. Je kunt komen zwemmen, maar het zwemwater gaat enkele graden minder warm zijn dan anders. Het water in de douches gaan wellicht berekoud zijn, aldus de melding op de facebookpagina van het zwembad. Gelukkig koelt het water in het 25 meter bad nauwelijks af. Het water in het piratenbad wordt de volgende dagen waarschijnlijk te koud voor kleine kinderen.