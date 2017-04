Unizo Geel roept haar leden en andere Geelse ondernemers op om bloed te geven. Dagelijks hebben honderden mensen een bloedtransfusie nodig, terwijl het aantal bloeddonoren de laatste jaren alsmaar meer terugvalt. Unizo Geel voorzitter Frank Symans zegt dat 70% van de bevolking ooit in zijn of haar leven een bloedtransfusie nodig heeft. Een alarmerend percentage als je weet dat maar 3% van de bevolking ook effectief bloed geeft. Unizo Geel en het Rode Kruis Geel slaan nu de handen in elkaar om meer mensen aan te moedigen om bloed te geven. Je kan je nu al registreren tot eind april als kandidaat donor klik hier. De kandidaat donors ontvangen vervolgens van het Rode Kruis Geel een uitnodiging voor de bloedinzameling op donderdag 8 juni in zaal Holvenia in Holven. Het bloedgeven duurt zo'n 10 minuten en je helpt er in één keer drie patiënten mee. Unizo Geel hoopt alvast minstens 50 extra donoren te vinden tegen de bloedinzameling in juni. “Als Geelse ondernemer mag je jezelf kandidaat stellen, maar daarnaast kan je ook je klanten, personeels- en familieleden warm maken om zich te registreren. Ondernemers die minstens tien kandidaat-donoren vinden ontvangen het label ‘Ondernemer met een hart’. Dit kunnen ze als oorkonde ophangen in hun winkel of bedrijf. Hoe meer mensen we kunnen aanzetten tot bloedgeven, hoe meer we in onze opzet geslaagd zijn. Meedoen is de boodschap”, besluit Frank Sysmans.