De Geelse eerste herenploeg van TTC Geel speelt de eindronde in de landelijke reeks in het tafeltennis en maakt kans op promotie naar 2de nationale. Afgelopen zaterdagavond zakte de Gelenaars naar de kust af naar Zandvoorde. De tegenstander speelde voor behoud in de landelijke reeks, maar ze verloren met 5-9 van Geelse TTC A. De start verliep voor Geelse toch zoals verhoopt werd : twee winstmatchen voor Danny Gesquière en Kristof Leysens en één voor ofwel Kristof Van Reusel of Hans Nys, de vervanger van Alfredo Garcia. Het was ditmaal Kristof die voor het vijfde winstpunt zorgde. Stand bij de rust 3 – 5. Na de pauze kwamen de thuisspelers terug tot 5 – 5. Geen nood echter voor de Gelenaars. De stoute schoenen werden aangetrokken. Voor Hans Nys was dit ook letterlijk te nemen : zonder “sloefen” tafeltennissen maar noodgedwongen op “zijn schoenen”. Resultaat : de vier Geelse tafeltennissers speelden recht naar 5-9 en de zege was binnen.

De Geelse tweede herenploeg ploeg werd derde in het eindklassement van 1ste provinciale in het tafeltennis. Ze wonnen op het veld van Rupel A met 5-11. Ze wilden absoluut het seizoen afsluiten met een overwinning. De zo nodige concentratie was dan ook van bij de aanvang aanwezig. Ivan Camps en Nico D’Aes wonnen hun eerste partij en zorgden voor een 0 – 2 voorsprong. Die twee punten kloof kon behouden blijven tot aan de rust dank zij twee zeges van Theo Van de Ven en een tweede zege van Nico D’Aes. Na de rust werden Theo Van de Ven en Nico D’Aes de “mannen van de match”. Zij wonnen immers ook hun derde en vierde match. Dit deed ook Ivan Camps en een ruime zege van 5 – 11 was het eindresultaat. Hans Hooyberghs vervolledigde Geelse TTC B en weerde zich op zijn best. Een zege zat er echter niet in. Deze winst betekent een mooie derde plaats in het eindklassement van 1ste provinciaal.

Belangrijke activiteiten in het lokaal van tafeltennisclub Geelse TTC, Bel 19/1 :

Woensdag 19 april : jeugdclubkampioenschap van 16 uur tot 19 uur

Vrijdag 21 april : open clubkampioenschap vanaf 19.30 uur