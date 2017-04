Op de Westelijke Ring in Geel raakten maandag rond 19u twee personen zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding. Een spookrijder knalde er op een tegenligger. Het ongeval gebeurde ter hoogte van sportterreinen De Leunen. Een voertuig dat richting Kasterlee reed, botste er frontaal op een tegenligger die op het verkeerde baanvak in de tegenovergestelde richting reed. Hoe de spookrijder op het verkeerde baanvak belandde, is onbekend. De rijbaan richting Kasterlee bleef een tijd lang versperd, het verkeer moest over de pechstrook.