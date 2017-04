Onze eigen radiostudio kreeg dinsdagmiddag een kleurrijk gezelschap over de vloer. De derde groep van Okan (Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) in Geel schoof even achter de microfoon aan om kennis te maken met het reilen en zeilen bij een lokale radiozender.

De acht jongeren tussen 12 en 18 jaar maakten tegelijk van de gelegenheid gebruik om een reclamespotje in te spreken voor de opendeurdag van hun school aanstaande zondag. De Okanklassen hebben onderdak gevonden in de gebouwen van het Sint-Jozefinstituut. De groep bestaat intussen uit vier klassen met in totaal 41 jongeren met maar liefst veertien verschillende nationaliteiten. De groepen zijn ingedeeld op basis van hun kennis van het Nederlands.

De Okanklassen werken niet alleen aan de taalbeheersing, maar zorgen er ook voor dat de jongeren aan sport kunnen doen, stage kunnen lopen bij bedrijven en een opleiding of vak kunnen leren.