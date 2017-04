De ouderwerking van freinetschool ‘De Zeppelin’ heeft na enkele jaren hard werken en sparen een heel mooi speeltuig voor de schooltuin kunnen aankopen. Het speeltuig is 8 meter land. Het toestel is toegankelijk voor alle leeftijden van de kleuters tot basisschool, de moeilijkheidsgraad bouwt op van het begin naar het eindpunt. De opstelling is zo voorzien dat er een gesloten parcours werd bekomen rondom de openluchtklas. De keuze voor duurzame materialen past natuurlijk in onze Freinetfilosofie. De leerlingen van de school streepten de afgelopen maand elke dag een vakje door op hun aftelkalender… en op de einddatum dinsdag 18 april stonden ze dan ook te popelen om weer naar school te gaan… en hun speeltuig in gebruik te nemen. De leukste groene speel- en leerplaats ligt ongetwijfeld langs de Mannestraat. Het evenwichtsparcours werd gefinancieerd met de opbrengst van de weerkerende festiviteiten zoals de Halloweenwandeling, het pastafestijn, de lentebrunch en een wafelverkoop.