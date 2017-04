Burgemeester Vera Celis stak samen met alle schepenen van de stad de handen uit de mouwen om een aantal nieuwe bomen en struiken aan te planten in Winkelomheide. Volgens de wetgeving kan de stad bij het verwijderen van bomen een bijdrage betalen of op een andere plaats nieuwe bomen aanplanten. Het Geelse stadsbestuur koos voor de heraanplanting op een perceel in Gemeenteheide in Winkelomheide. Omdat de 600m² verwijderde bomen en struiken inheems waren, moest er in totaal 1200m² heraangepland worden. De aanplanting komt er nadat een aantal bomen en planten moesten verdwijnen aan het woonzorgcentrum Wedbos voor de realisatie van weg- en rioleringswerken.