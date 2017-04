Zondag is het erfgoeddag en dan pakt Het Gasthuismuseum uit met een unieke tentoonstelling in de mooie kamers van het vroegere Gasthuis. De tentoonstelling kreeg de ronkende titel ‘Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek’. Je kan de tentoonstelling bezoeken tot en met zondag 29 oktober. Erfgoeddag heeft dit jaar als thema ‘zorg’, een buitenkans voor onze zorgstad. Naast de tentoonstelling in het Gasthuismuseum, organiseert de dienst toerisme in samenwerking met de Geelse Gidsenbond morgen drie wandelingen met drie verschillende vertrekpunten: dienst toerisme, het OPZ bezoekerscentrum en dienstencentrum Luysterbos. Bij elk vertrekpunt kan je om 13u en 15u in de namiddag vertrekken. Verder kan je een tentoonstelling bezoeken in dienstencentrum Luysterbos. Het OPZ geeft zondag van 10u tot 18u rondleidingen in het bezoekerscentrum Pas-sage. Het Sint-Maria-Instituut organiseert het toonmoment Birtley Belgians Kempen, over Belgen die tijdens WO I naar Engeland vluchtten. Alle activiteiten op de Erfgoeddag zijn gratis en als leuk extraatje brengt het Geels Amateurtoneel de patiënten, dokters, chirurgijns en gasthuiszusters uit de tentoonstelling in het museum tot leven. Voor deze expo is ook een kinderparcours op maat uitgewerkt.