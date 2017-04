Record Store Day of RSD is dé hoogdag van de onafhankelijke platenzaak. Vandaag kan je in platenzaken terecht om bijzondere exclusieve vinyl releases op de kop te tikken. En dat kan bij Tony's Muziekhuis aan de Pas. Voor gepassioneerde muziekliefhebbers is RSD een uitgelezen moment om op jacht te gaan. Tony Janssens beschikt zo goed als over alle releases voor de Belgische markt voor RSD. Eén van die releases is de 7" single van Red Zebra "I can't live in a living room" waarvan 500 exemplaren zijn uitgebracht.