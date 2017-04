De meisjes U17 gingen op de laatste dag van de competitie dit seizoen op bezoek bij kampioenenploeg Volley Westerlo1. VC Geel toonde met momenten dat ze in staat waren goede wedstrijdrally's op te bouwen, maar Westerlo was heer en meester in de opslag. Westerlo won de wedstrijd met 3-0. De meisjes U17 sluiten op maandag 1 mei het seizoen definitief af met de bekerfinale van het gewest Mol. Ze komen uit tegen Retie. Volgend seizoen treedt VC Geel met maar liefst 3 MU17 ploegen in competitie aan, nl. één provinciaal en 2 regionaal spelende teams.