Een Gelenaar van 61 zit in Nederland in de cel. Afgelopen zaterdag werd hij opgepakt in het station van Etten-Leur. Hij uitte doodsbedreigingen tegen een bewakingsagent van de spoorwegmaatschappij. De Gelenaar kon niet verkroppen dat zijn trein vertraging had. Hij reageerde zijn frustraties af door tegen een gevel in het station te plassen, over het spoor te lopen en tegen andere reizigers te schelden. Een bewakingsagent sprak hem aan over zijn gedrag, maar moest het zelf ontgelden. De Gelenaar uitte doodsbedreigingen. Hij dreigde er ook mee een fles op het hoofd van de bewakingsagent kapot te slaan en diens huis in brand te steken.