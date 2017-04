Voor het parochiecentrum Sint-Amands vond zondag het tweede Geels Kampioenschap Eiergooien plaats. In totaal schreven zich vijftien teams van twee kandidaten in, verdeeld over de categorieën mannen-/vrouwen-/gemengde teams.

Het doel van de wedstrijd is eenvoudig: een ei over een zo groot mogelijke afstand gooien en het door je kompaan laten opvangen zonder de schaal te breken. Tijdens de eerste editie vorig jaar strandden de winnaars op 25 meter.

Bij de vrouwenteams won het duo De Tjeven -bestaande uit OCMW-voorzitter Griet Smaers en gemeenteraadslid Tinne Vangeel- met een worp over 17 meter. Bij de gemengde teams haalden 'De Winnaars van Vorig Jaar' het opnieuw: het duo Rob Haesen/Griet Vermeulen wierp 17 meter.

Bij de mannen werd het een spannende strijd, waar uiteindelijk de Ten Aard Harbour (Lode Vandeperre en Daan De Meyer) als overwinnaars uit de bus kwamen. Bovendien zette het duo een nieuw record neer: 26 meter. Alle teams kregen ter afsluiting nog een kans om een worp over 27 meter te wagen, maar niemand bracht dat tot een goed einde.