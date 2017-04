Maandag vond het eerste uitzonderlijk transport plaats in een reeks voor Umicore Olen. Een kuip van maar liefst 5 meter en 7 ton zwaar werd door een schip op het Albertkanaal gelost op de kade van Punt. De kortste route was via de Herentalseweg naar Umicore, maar daar hingen de verkeerslichten te laag boven het wegdek en de operatie zou te duur worden om deze allemaal te verwijderen. Er werd een omweg gekozen via de Antwerpseweg, de Ring rond Geel, Rauwelkoven, Reiten, Herentalsedijk tot aan Umicore in Olen. Eandis verwijderde voor het transport overhangende elektriciteitsleidingen boven deze wegen zodat het transport kon passeren. Nadien werden de leidingen terug hersteld. Een behoorlijk karwei waarbij het konvooi traag opschoot. Sommige delen van de straat Reiten was erg nauw door de bomen langs beide zijden van de weg. Woensdagavond wordt de tweede uitzonderlijke lading naar Olen gebracht.