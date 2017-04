Het verkeer kan iets langer in beiden richtingen over de Herentalseweg en Geelseweg of de N13 blijven rijden. Normaal werd de gewestweg vanaf 2 mei afgesloten in de rijrichting van Geel, maar dit gaat pas later gebeuren. De werken kunnen pas ten vroegste starten vanaf 15 juni als afdeling wegen en verkeer op korte termijn haar noodzakelijke procedures bij de Vlaamse overheid kan afronden. Als de juiste aanvangsdatum gekend is, wordt ook de datum voor de tweede infovergadering vastgelegd. Van het moment dat de heraanleg van de N13 start, kan het verkeer nog enkel in de richting van Geel en Olen naar Herentals rijden. Het verkeer dat uit Herentals of Olen komt en naar Geel wil rijden, moet de E313 gebruiken. Meer info lees je hier