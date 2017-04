Angel Gebruers debuteert vrijdagavond in het VTM programma The Voice Kids. Angel is 14 en hoopt met haar versie van "Like I'm gonna lose you" van Meghan Trainor één van de coaches Sean Dhondt, Josje of Laura Tesoro te overtuigen van haar zangkwaliteiten. Angel wil heel graag zangeres worden en carrière maken, maar ze blijft realistisch dat de kans altijd klein blijft.