In Meerhout werden 1000 bezoekers van het punk- en hardcorefestival Groezrock op vrijdag en zaterdag gecontroleerd op drugs. 63 van hen hadden drugs bij zich. Ook zijn er uitgebreide veiligheidsmaatregelen van kracht. Verspreid over het weekeinde verwacht men 22.000 bezoekers. Groezrock is toonaangevend in Europa in zijn genre en is het eerste grote festival bij ons van de zomer.