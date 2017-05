De MU17 van VC Geel speelden een verdienstelijke finale tegen Retie in de beker van het gewest Mol. Retie schoof zijn U17 al door na de volwassenen competities en dat was er aan te zien. Sterker in opslag en aanval leidde tot een 3-0 zege voor Retie. Het volleybalseizoen zit er nu écht op.