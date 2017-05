Met de slogan 'Zie me gaan op de baan' lanceert de Geelse Kindergemeenteraad een gloednieuwe campagne rond verkeersveiligheid. "Dat blijft een vast punt van bekommernis in onze Kindergemeenteraad", zeggen burgemeester Vera Celis (N-VA) en jeugdschepen Nadine Laeremans (CD&V). "Daarom stelden we hen voor om een pakkende slogan te verzinnen."

Het is de bedoeling dat rond deze boodschap, die extra de aandacht wil vestigen op kinderen in het verkeer, de volgende maanden verschillende activiteiten worden opgezet. De banner en affiches met deze slogan komen de volgende dagen aan alle Geelse basisscholen te hangen.

De lancering gebeurde tijdens de tweede Dag van de Fiets die Geel woensdag opzette. Daarmee wil de stad zoveel mogelijk mensen op de tweewieler krijgen om de verplaatsing van huis naar werk of school te doen.