Deze maand flitsen de agenten van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout in de Heistraat en in de Herentalsedijk in Geel, in de Langedijk en op de Geelsebaan in Laakdal en in de zone 30 in de schoolomgevingen en in Heikant in Meerhout. Ook op andere plaatsen in de politiezone worden onaangekondigde controles gehouden op snelheid.