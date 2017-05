1500 wandelaars hebben zich ingeschreven voor de zotte50vangheel. De wandeling van 50 km doorheen de 12 deeldorpen van Geel is hiermee volzet. De organisatie heeft een stop ingelast op 1500 deelnemers omdat ze de kwaliteit van de wandeling over 50 km willen bewaken en meer wandelaars kunnen de controleposten niet meer aan. De 3 inschrijvingsavonden die de organisatoren hadden voorzien bij Café de Goor vinden dus niet plaats. Ook op 27 mei, de dag van de zotte50vangheel is inschrijven voor de 50 km niet mogelijk. Voor alle andere wandelingen korter dan 50 km is er geen probleem, voorinschrijven kan niet, de inschrijvingen voor deze wandelingen kunnen gedaan worden op de dag zelf 27 mei tussen 8u. en 15u. in de kantine van ASV Geel op de Leunen, waar de wandelingen starten.