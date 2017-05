Bij de eerstejaarsnieuwelingen werd Gelenaar Luca Van Hout tweede in het provinciaal kampioenschap op de weg in Lichtaart. Hij werd in de sprint verslagen door Lennert Belmans. De eerstejaars vertrokken met 55. In de tweede ronde vielen Liam Goos en Tristan van Roy aan. Enkele ronden later kwam Sam Claes de twee leiders vervoegen. De drie werkten perfect samen en konden tot op enkele ronden voor het einde stand houden waarna de hergroepering volgde en de massasprint voor winst.