De achtergevel van een oude woning is verzakt in Vroente in Winkelomheide door graafwerken voor de bouw van een nieuwe woning achter het bestaande huis.De brandweer kwam ter plaatse en de werken werden stilgelegd. Niemand raakte gewond. De woning is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De bewoners kunnen terecht bij familie en volgens de hulpdiensten moet de verzakte woning waarschijnlijk worden afgebroken.