Een auto met een aanhangwagen raakte op de Antwerpseweg van de straat af en belandde in de sloot ter hoogte van garage Buga. De wagen kwam van de fly-over en reed in de richting van Geel en kwam op de zijkant in de gracht terecht. De bestuurder en zijn passagier raakten niet meer op eigen kracht uit de wagen en de brandweer moest ze bevrijden. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht.