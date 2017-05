Naar jaarlijkse gewoonte konden de zesdejaars van het St-Dimpnacollege tijdens de projectdag politieke bewustwording gaan stemmen. Vooraf hadden de leerlingen al hun voorkeur mogen bekend maken. In die poll scoorden N-VA 40,3%, Groen 16,5%, CD&V 15,3%, Open VLD 13,6%, SP.A 2,8%, Vlaams Belang 2,3% en PVDA 0,6%. De standpunten van de verschillende partijen werden nog eens toegelicht door Kempense politici met onder meer Jeroen Bolckmans (Vlaams Belang), Frank Wilrycx (Open VLD), Bart Julliams (N-VA), Griet Smaers (CD&V), Sasha Luyckx (SP.A) en Jos D'Haese (PVDA). Groen was verontschuldigd. Het resultaat van de verkiezingen toonde toch wat verschillen met de poll. De Geelse schepen Bart Julliams was de winnaar met 33,3% en werd gevolgd door Frank Wilryckx van Open VLD met 24%. Jos D'Haese van PVDA kreeg 14,6 % van de leerlingen achter zich en schepen en oud-leerling Griet Smaers van CD&V scoorde 11,7%. Sasha Luyckx van SP.A behaalde 9,9% en Jeroen Bolckmans van Vlaams Belang 1,2%. Groen scoorde 4% van de stemmen.