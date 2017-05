Jeugdcentrum De Bogaard aan de Diestseweg viert haar 30ste verjaardag. De dienst jeugd dook in de archieven, haalde de beste evenementen van onder het stof en stak ze in een nieuw jasje. Vanaf vandaag is het vijf dagen feest. Vanavond start men met de jaarlijkse openluchtcantus op het speelplein van De Bogaard. Morgen is het de beurt aan Klein Kaffee De luxe, een caféwerking voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Op vrijdag is het lachen gieren en brullen van zodra de zon onder is met de film Safety First. Op zaterdag schotelt jeugdhuis De Vonk je een avond vol live optredens en dj-sets tijdens Oorveeg en op zondag is er de familiedag met picknick, zeepkistenrace, buikschuiftornooi, springkastelen, ballonnenplooien, workshop zeepbellen blazen en een deadride.