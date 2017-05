Zaterdag reikte Vlaamse Jonge Ondernemingen, ook Vlajo genoemd, de Awards 2017 voor de beste studentenondernemingen uit. Zes studenten van Thomas More Geel vielen met hun onderneming IOBEE in de prijzen en werden met hun 'Smarthive', een digitale bijenkast, uitgeroepen tot 'Small business project' van het jaar. Met de digitale bijenkast kan een imker zijn bijenpopulatie vanop afstand in het oog kan houden en snel ingrijpen als dat nodig is.