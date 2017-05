In Knokke is dinsdagnacht de voormalige ondernemer en befaamde kunstverzamelaar Hugo Voeten overleden. De inwoner van Geel bouwde tijdens zijn actieve loopbaan een flinke keten van zijn Cash Fresh-warenhuizen uit. Toen hij zijn bedrijf in 2005 verkocht aan Delhaize, bestond dat uit 43 supermarkten en 1.350 werknemers.

De laatste jaren trad Hugo Voeten vooral als kunstverzamelaar en -kenner in het voetlicht. Rond zijn woning in Geel legde een gigantische beeldentuin aan en in Herentals bouwde hij de oude bloemmolens om tot zijn private museum Art Center Hugo Voeten. Van zijn collectie is momenteel in de Halle in Geel een prachtige greep te bewonderen.

Hij was onder meer gespecialiseerd in Bulgaarse kunst, wat hem onder meer de titel van ereconsul van de Republiek Bulgarije in België opleverde. Hij was ook ereburger van de Bulgaarse hoofdstad Sofia.