De kindvriendelijke route 'kindlint' wordt op vrijdag 19 mei om 13u30 ingewandeld door de kinderen van Freinetschool De Steltloper, alsook bewoners van de zorginstellingen MPI Oosterlo en Huis Perrekes. Maar ook iedereen die interesse heeft zijn welkom om mee te wandelen.



De bedoeling van het kindlint is om een veilige maar ook toffe verbinding aan te geven tussen een aantal interessante plekken in Oosterlo. De stad hoopt dat niet alleen kinderen, maar ook het doelpubliek van de Oosterlose zorginstellingen en alle bewoners van Oosterlo de trage weg gebruiken.



Houten paaltjes geven de route duidelijk aan. Ze hebben bovenaan een uitsnijding als een soort kijker waardoor je naar de omgeving kan kijken. De stad richtte een aantal speelse rustplekken in met een picknickbank, groenaanleg of een speels element. Je vindt dergelijke plekken naast het Oosterlosepad, langs het paadje in Van Merodestraat en het kleine pleintje in Berthoutsdreef. Het kindlint loopt ook langs het eerder aangelegde Kloosterpad en over de Kikkerweide van Natuurpunt.