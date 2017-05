De schooldirectie van 't Peperstraatje zette Flor Boonen deze week in de bloemen. Hij behaalde de maximumscore op de Vlaamse Wiskundeolympiade. Van de 40.967 Vlaamse leerlingen die deelnamen, lukten slechts 39 dit huzaerenstukje. Flor dacht dat hij de test goed had gemaakt, maar hij had niet verwacht dat ie alles juist had.