Op de Geelse campus van de toenmalige Katholieke Hogeschool Kempen startte in 1997 de opleiding Voedings- en Dieetkunde, toen nog als een optie in de opleiding Laboratorium- en Voedingstechnologie. Enkele jaren later werd het een volwaardige opleiding, die in september precies twintig jaar bestaat. Om dat alvast te vieren, hield de opleiding zaterdag een feestje met lezingen en workshops.

Die belichtten onder meer de omgang van diëtisten en voedingsdeskundigen met de geregeld opduikende, nieuwe voedingshypes en wonderdiëten. Maar tegelijk bogen de deelnemers zich over de toekomst van hun beroep in de veranderende maatschappij. Eén van de oefeningen was om in te schatten hoe het werk er over tien jaar uit zou zien.

Op 1 oktober 2006 telde de opleiding 97 studenten. Vandaag zijn het er 174; 150 meisjes en 24 jongens. Er is nog werk aan de winkel om meer mannen naar het beroep te lokken. Van wie afstudeert, heeft 78% werk binnen de drie maanden. Er is immers een brede waaier aan bedrijven, organisaties en diensten, die voedings- en dieetkundigen nodig hebben: ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, voedingsbedrijven, dieetwinkels, overheidsinstanties voor wet- en regelgeving, voorlichting, controle,… En een diëtist kan ook als zelfstandige aan de slag gaan.