De stad Geel geeft je een premie als je de bewoonde nesten van de huiszwaluw of de boerenzwaluw in stand houdt en als je kunstnesten plaatst. De subsidie voor het behoud van één of twee nesten bedraagt 20 euro per jaar. Voor de instandhouding van drie, vier of vijf nesten, krijg je 35 euro per jaar. Heb je meer dan vijf nesten, dan krijg je het maximum bedrag van 50 euro per jaar. Voor de aankoop van een kunstnest ontvang je eenmalig 5 euro. Het reglement en het aanvraagformulier vind je op de stedelijke website en leden van de MiNa-raad, dat is de adviesraad voor milieu en natuur, controleren de aanwezigheid van bewoonde zwaluwnesten.