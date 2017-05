People on Stage

Alle leerlingen van de stedelijke basisschool De Bollenboom uit Zammel pakte zaterdag uit met maar liefst zes opvoeringen van 'Bollenboom, de musical'. Samen met het Geelse theatergezelschap People op stage brachten de leerlingen tot een goed einde. Het idee om een musical te schrijven ontsproot vorig jaar toen de Zammelse school zich vorig jaar herdoopte tot De Bolleboom. De kinderen maakten toen samen met People on stage een eigen schoollied met bijhorende videoclip. Een jaar lang werden er teksten geschreven, liederen gecomponeerd en dansen gechoreografeerd. De school had vier voorstellingen gepland, maar die waren onmiddellijk uitverkocht door ouders en familie. Daarom besloot men om er nog twee voorstellingen bij te doen. Het verhaal vertelde hoe enkele schoolkinderen na de diefstal van hun bolleboom in een magische wereld terechtkwamen.