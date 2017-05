Voor het vierde jaar op rij gebeurden er minder verkeersongevallen in Geel. Het aantal ongevallen met gekwetsen is quasi gehalveerd en het aantal dodelijke slachtoffers werd tot 0 herleid. Daarmee is onze stad de beste leerling van de klas in de Kempen. Federaal N-VA parlementslid Yoleen Van Camp vroeg bij minister van binnenlandse zaken Jambon de cijfers op van het aantal verkeersongevallen in de Kempen en de provincie Antwerpen. In de provincie Antwerpen gebeurden vorig jaar een kleine 27.000 verkeersongelukken. Wat het totale aantal verkeersongevallen betreft, is er voor de provincie voor het vierde jaar op rij wel een daling, al is die minder uitgesproken de laatste twee jaar. In het totaal waren er vorig jaar 11% minder verkeersongelukken ten opzichte van 2012. Het aantal ongevallen met gekwetsten en dodelijke slachtoffers daalt in onze provincie. De laatste drie jaar op rij daalde het aantal dodelijke slachtoffers in onze provincie verder, met van 2012 tot 2016 een daling van ruim één derde. Het aantal ongevallen met gekwetsten verminderde met 8%.