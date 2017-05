Naar aanleiding van de WannaCry-ransomware aanval van afgelopen weekend organiseren Voka Kempen, Voka Mechelen en haar activiteitenpartner VanRoey.be samen een Voka Update: Cybercriminaliteit en GDPR - Het digitale luik van je veiligheidsstrategie. Ook KMO’s liggen duidelijk in het vizier van hackers.

Wereldwijd sloeg een hackerscollectief afgelopen weekend toe met een massale ransomware-aanval. Dat betekent dat gebruikers merken dat bepaalde delen van hun computer en programma’s niet meer bruikbaar zijn, omdat ze met een onbreekbare sleutelcode zijn versleuteld. Enkel door 300 euro losgeld te betalen, geven de gijzelaars de computer weer vrij.

Belangrijke lessen van dit weekend: een hack is te voorkomen door een IT-omgeving die up to date is, met de juiste securitymaatregelen geïnstalleerd. Naast de juiste technologie, is ook veilig online gedrag belangrijk: klik niet op onbetrouwbare bijlagen bijvoorbeeld. U en uw collega’s zijn ook een zwakke schakel. Overkomt je een hack na 28 mei 2018, dan krijg je er nog een monsterboete van Europa bovenop. GDPR verplicht je de juiste technologie in te zetten om je data te beschermen. U bent verplicht je klanten te melden dat je gehackt bent … de reputatieschade is enorm.

Op deze uitdagingen geven Voka Kempen, Voka Mechelen en VanRoey.be een antwoord op aanstaande maandag 22 mei bij Voka in de Kleinhoefstraat 9 in Geel.

Het programma vindt u via deze link: https://www.voka.be/kempen/infosessie-GDPR .