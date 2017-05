OPZ Geel en het stadsbestuur van Geel maakten op 15 mei – de naamdag van de Heilige Dimpna – traditioneel tijd om alle pleeggezinnen hulde te brengen voor hun onvervangbare inzet. Meer dan 200 pleeggezinnen in Geel en de buurgemeenten dragen nog dagelijks zorg voor een of meerdere mensen met psychische kwetsbaarheid. Hoewel ze het vaak als iets gewoons beschouwen, is het een buitengewoon engagement dat voor vele honderden patiënten een enorme betekenis heeft.

Het is een jaarlijkse traditie om een oorkonde te overhandigen aan de pleegouders die 50 of 60 jaar actief zijn. Zo huldigden stadsbestuur en OPZ Geel dit jaar vijf pleeggezinnen die maar liefst zestig jaar actief zijn en een pleeggezin dat zich al vijftig jaar inzet voor een of meerdere patiënten.

Ook de pleegouders die 10, 20, 30 of 40 jaar actief zijn, werden in de bloemetjes gezet. Ten slotte brachten de partners ook hulde aan de pleegouders die het afgelopen jaar door een of andere reden hun activiteit moesten stoppen. “Het feit dat ze een engagement voor een patiënt hebben opgenomen, bewijst een groot hart voor hun medemens en voor de Geelse gezinsverpleging. We willen het afscheid – voor sommigen na vele tientallen jaren – niet zomaar laten voorbijgaan.”