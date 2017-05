Onbekenden hebben afgelopen weekeinde ingebroken in de lokalen van voetbalclub Alberta aan de Hollandsebaan in Winkelomheide. De deur werd geforceerd en een raam werd ingeslagen. Via Facebook doet de club een oproep naar getuigen, alhoewel ze weten dat de kans klein is, dat iemand iets gezien heeft. De club dankt de personen die het nodig vonden op in te breken in hun kantine en een kleine ravage achterlieten.

