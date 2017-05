De Geelse Rit Vangeel werd afgelopen weekeinde uitgeroepen tot 'Tuinpersoonlijkheid 2017' tijdens de tuindagen van Beervelde. Zij organiseert al 20 jaar het promotieproject 'De Vlaamse Tuinaannemer' voor Vlaamse professionele tuinaannemers. Rit is een begrip bij de professionele tuiniers en de laureate voegde er zelf nog aan toe dat ze ongetwijfeld de eerste winnaar is van deze trofee, die geen tuin heeft. Volgens de jury slaagt Rit Vangeel er als geen ander in om mensen uit de groenwereld te laten samenwerken.