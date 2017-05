Jurgen Van den Broeck stopt na dit seizoen met wielrennen. Na vijftien jaar als profrenner is het voor hem vooral mentaal op. Zijn ploeg LottoNL - Jumbo ging akkoord om zijn contract eind dit jaar te ontbinden. Momenteel rijdt Van den Broeck nog de Giro, waar tien jaar geleden zijn carrière als ronderenner begon. Het is meteen zijn laatste grote ronde. Hij is niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk en neemt ook niet deel aan de Vuelta.