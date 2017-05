Zaterdag start de ticketverkoop van de voorstellingen voor het komende seizoen in cultuurcentrum De Werft. Van 8u 's ochtends tot 12 's middags kom je met je bestelfiche naar zaal de Waai net naast het cultuurcentrum. De formulieren worden in volgorde van ontvangst behandeld. Je ontvangt bij afgifte een volgnummer. Telefonisch, via e-mail of per post reserveren kan pas vanaf dinsdag 23 mei. Online reserveren kan vanaf 20 juni.