Het Kindlint werd ingewandeld, een veilige route voor kinderen, die een aantal interessante plekken in Oosterlo verbindt. De stad hoopt dat niet alleen kinderen, maar ook het doelpubliek van de Oosterlose zorginstellingen, zoals MPI Oosterlo en Huis Perrekes, en alle bewoners van Oosterlo de trage weg gebruiken. In navolging van eerdere projecten rond ‘trage wegen doen bewegen’ en ‘spelen in beweging’ in Oosterlo sloegen stad Geel, Freinetschool De Steltloper, MPI Oosterlo en Huis Perrekes de handen in elkaar om deze kindvriendelijke route uit te werken. Na een korte toespraak van schepenen Nadine Laeremans en Bart Julliams kregen de kinderen van de Freinetschool de primeur om het Kindlint in te wandelen. Toch is de route er niet alleen voor kinderen. De stad hoopt dat alle inwoners van Oosterlo er gebruik van gaan maken. De route wordt duidelijk aangegeven door houten paaltjes. Men richtte een aantal speelse rustplekken in met een picknickbank of speeltuigen. Je vindt dergelijke plekken naast het Oosterlosepad, langs het paadje in Van Merodestraat en het kleine pleintje in Berthoutsdreef. Het kindlint loopt ook langs het eerder aangelegde Kloosterpad en over de Kikkerweide van Natuurpunt.