Drie mannen van 30, 35 en 50 jaar uit Olen zijn aangehouden. Dat bevestigde de raadkamer in Turnhout. Ze worden verdacht van zware diefstal en bendevorming. Het trio liep op 15 mei in Geel tegen de lamp. De politie merkte rond 22u45 een verdachte bestelwagen op. Toen de laadruimte werd gecontroleerd, troffen de agenten een verstekzaag aan. Het werktuig was even voordien gestolen in een appartement in aanbouw.