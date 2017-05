Het Frinket Food Truck Festival was een schot in de roos, mede dankzij het goede weer. Over het ganse weekend zakten enkele duizenden mensen af naar het Geelse stadspark. Het Food Truck Festival ontving een twintigtal mobiele keukens, die Aziatische, Zuid-Amerikaanse, Europese of puur Kempense gerechten tevoorschijn toverden.