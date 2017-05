Zeven studenten van de studierichting bouw van de Thomas More Hogeschool in Geel ontwierpen een eigen speeltuin voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Retie. Eén van de blikvangers is een toestel met zwevende kubussen. Elk van de kubussen werd aan vier stevige palen opgehangen. En aan de zwevende blokken zijn onder meer een ladder, een loopbrug, een glijbaan en een glijpaal bevestigd. Naast het grote speeltuig werden er ook nog een avonturenparcours en twee duikrekken geplaatst.